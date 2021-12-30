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Мемориальную доску в память о Василии Лихачеве установят в Казани

Доску в память о государственном деятеле Василии Лихачеве разместят на улице Чехова

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Мемориальную доску в память о государственном и общественном деятеле Василии Лихачеве разместят в Казани. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, памятник установят на фасаде жилого дома в Вахитовском районе по адресу улица Чехова, дом 53. Соответствующее постановление подписали в Кабинете Министров республики Татарстан.

Согласно материалу, известный ученый и дипломат жил в данном доме с 1993 по 1998 годы. Отмечается, что на мемориальную доску нанесут портрет Василия Лихачева, а также текст о нем на русском и татарском языках.

Знаменитый горожанин скончался в апреле 2019 года и был похоронен на Арском кладбище. В 1991-1995 годах он занимал должность вице-президента республики, а в 1995-1998 годах был председателем Государственного Совета Татарстана.

Ранее в Томске установили мемориальную доску прокурорам, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие памятной доски состоялось 10 сентября. Ее разместили на здании областной прокуратуры, расположенной на улице Белинского.

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Майя Пономаренко
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