Россиянин получил срок за убийство женщины и двух ее дочерей

В Свердловской области 53-летний россиянин получил срок за убийство женщины и двух ее несовершеннолетних дочерей, совершенное 25 лет назад. Его осудили на 22 года колонии. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Как установил суд, в январе 1996 года осужденный познакомился с женщиной, которая пригласила его к себе в квартиру на улице Луначарского в Екатеринбурге. Ночью гость зашел к хозяйке в ванну и утопил ее, удерживая голову под водой. А после прошел в комнату, где поочередно надругался над ее несовершеннолетними дочками 16 и 13 лет. Обеих девочек мужчина задушил и скрылся с места преступления.

Раскрыть преступление следователям СКР удалось благодаря развитию криминалистики и совершенствованию экспертных исследований. Еще в 1996 году, сразу после убийства, с места преступления были изъяты биологические материалы подозреваемого, позже благодаря совершенствованию методики выяснилось, что генетический материал совпадает с профилем мужчины, отбывавшим в 2004 году наказание за убийства и изнасилования.

Россиянина доставили для исследований, и в ходе ряда следственных действий его вина была доказана.

Ранее 30 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение 27-летнему мужчине за изнасилование, совершенное в 2015 году.