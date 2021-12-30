От «нахлобучивших» государство металлургов захотели денег на спасение планеты

Правительство захотело денег на спасение планеты в виде оплаты перехода на водородное производство, заявил в интервью РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинял металлургов в «нахлобучивании» государства.

По словам Мантурова, перевод металлургии на водород позволит добиться беузглеродного производства, что станет подспорьем для достижения национальной цели по углеродной нейтральности (поглощению всех производимых выбросов) к 2060 году.

В настоящее время около 60 процентов стали производиться путем выплавления из руды доменно-конвертерным способом с использованием в качестве восстановителя кокса, получаемого из коксующегося угля. Такой метод приводит к большим выбросам углекислого газа. Сократить их можно через использование лома в электродуговых печах. Однако полностью исключить выбросы углерода можно лишь благодаря использованию водорода для восстановления железа, уверен Мантуров. При этом министр добавляет, что в таком случае для производства водорода потребуется электричество.

Ранее владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявлял, что переход всей российской черной металлургии на водородное производство потребует инвестиций в 10 триллионов рублей и станет «очень дорогим и сложным мероприятием».

По мнению Мантурова, эту сумму потребуется вложить в течение ближайших 40 лет — до 2060 года. «Если разделить по годам, это не такие драматические цифры. Компании примерно столько и инвестируют ежегодно в развитие и модернизацию своих предприятий», — отметил чиновник. Таким образом, переход на водород не потребует, по его словам, государственной поддержки.

В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей за счет удачной конъюнктуры на внешнем рынке. Эту сумму, по его словам, отрасль должна вернуть в бюджет в виде налога.

