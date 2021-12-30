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В Белоруссии показали военного Деда Мороза

Минобороны Белоруссии опубликовало видеопоздравление с военным Дедом Морозом

Министерство обороны Белоруссии показало военного Деда Мороза. Видео с ним ведомство выложило в своем Telegram-канале.

Минобороны опубликовало новогоднее видеопоздравление 116-й штурмовой авиационной базы, в котором Дед Мороз, одетый в свой традиционный костюм, примеряет на себя роль пилота и в летном шлеме садится в истребитель под названием «Белая Русь».

Поднявшись на нем в небо, он поздравил всех с наступающим Новым годом и молча показал в камеру новогоднюю открытку. «Мы не можем достоверно утверждать, что Санта-Клаус покинул воздушное пространство Лапландии, но белорусский военный Дедушка Мороз уже в пути», — отметили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге юрист Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза. Россиянин решил взыскать с него 10 миллионов рублей, 23 подарка и исполнение заветных желаний. После того как президент России Владимир Путин заявил о готовности стать адвокатом Деда Мороза, Мирзоев отозвал свой иск.

Георгий Нестеров
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