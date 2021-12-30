МВД заблокировало доступ к скандальной песне Моргенштерна

Министерство внутренних дел (МВД) России ограничило доступ к двум ссылкам на песню скандального российского рэпера Моргенштерна (полное имя — Алишер Моргенштерн). Об этом пишет KP.RU.

Речь идет о треке «Розовое вино 2», который Моргенштерн записал совместно с хип-хоп-артистом Yung Trappa. В настоящий момент заблокированы ссылки на данное произведение на сайтах Muzonov.net и Muzrtack.net. Композиция также не выдается по запросу в таких музыкальных стриминг-сервисах, как Spotify, Apple Music, «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка».

Ранее стало известно, что на YouTube-канале российского рэпера Моргенштерна исчез клип «Розовое вино 2», в котором правоохранительные органы обнаружили пропаганду наркотических веществ. При этом вторая песня и клип на него Family, в отношении которой также проводилась экспертиза, по-прежнему доступна как на стриминговых площадках, так и на YouTube.