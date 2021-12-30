В Госдуме оценили идею о налоговом вычете при покупке автомобиля

Любая поддержка граждан, будь то налоговый вычет на автомобили или другая финансовая помощь, нужна, отметил в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин. Налоговый вычет при покупке машины поможет не только людям, но и российскому автопрому, уверен он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в Минтруд с предложением ввести налоговый вычет в размере 13 процентов при покупке автомобиля стоимостью до одного миллиона рублей. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. Орлов отметил, что налоговый вычет помогает россиянам при покупке квартиры — видно, что такая схема поддержки важна для людей.

«Я так понимаю, что до одного миллиона рублей — это наши машины. Все, что связано с нашим автопромом, нужно поддержать. Это первая сторона. И вторая сторона медали — это наши граждане, особенно имеющие малый доход. Сегодня то время, когда каждой семье нужна машина, поэтому это будет абсолютно правильно, если мы наших граждан поддержим этим вычетом в 13 процентов», — поделился Дерябкин.

По словам депутата, у государства есть необходимые резервы, поэтому стоит все просчитать и посоветоваться с правительством, чтобы найти решение по этому вопросу.

Россияне с 1 января смогут получить налоговый вычет до 15 тысяч рублей за занятия спортом. Такое право дадут гражданам, которые платят НДФЛ и достигли 18 лет.