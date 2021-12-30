Белорусские пограничники упрекнули Польшу в нехристианском отношении к мигрантам

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии упрекнули польских пограничников в нанесении увечий нелегальным мигрантам и нехристианском отношении к ним. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ГПК рассказали, что ночью 29 декабря сотрудники ведомства обнаружили на границе с Польшей двух граждан Сирии. По словам пограничников, один из мигрантов не мог самостоятельно передвигаться из-за травмы сустава, которую ему якобы нанесли польские силовики при попытке вытеснить его к белорусскому кордону.

В ведомстве добавили, что прибывшие на место медики диагностировали мужчине закрытый внутрисуставной перелом правой большеберцовой кости со смещением. «Все указывает на то, что христианство, гуманизм и права человека стали в Польше лишь пустым звуком», — заключили в ГПК.

В начале ноября на белорусско-польской границе обострился миграционный кризис. Часть нелегалов в очередной раз попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ польские пограничники применили спецсредства. С наступлением холодов президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить мигрантов в логистическом центре.