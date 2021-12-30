Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Белорусские пограничники упрекнули Польшу в нехристианском отношении к мигрантам

ГПК Белоруссии: христианство и гуманизм стали пустым звуком для польских пограничников

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии упрекнули польских пограничников в нанесении увечий нелегальным мигрантам и нехристианском отношении к ним. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ГПК рассказали, что ночью 29 декабря сотрудники ведомства обнаружили на границе с Польшей двух граждан Сирии. По словам пограничников, один из мигрантов не мог самостоятельно передвигаться из-за травмы сустава, которую ему якобы нанесли польские силовики при попытке вытеснить его к белорусскому кордону.

В ведомстве добавили, что прибывшие на место медики диагностировали мужчине закрытый внутрисуставной перелом правой большеберцовой кости со смещением. «Все указывает на то, что христианство, гуманизм и права человека стали в Польше лишь пустым звуком», — заключили в ГПК.

В начале ноября на белорусско-польской границе обострился миграционный кризис. Часть нелегалов в очередной раз попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ польские пограничники применили спецсредства. С наступлением холодов президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить мигрантов в логистическом центре.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Путин поздравил Байдена с Новым годом
Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии
В Роспотребнадзоре Дагестана заявили об отсутствии случаев омикрона в республике
Минюст объяснил включение «Медиазоны» в реестр СМИ-иноагентов
В Госдуму внесли законопроект о новогодних пенсиях
Захарова обвинила украинские власти в стремлении установить тотальную цензуру
Раскрыта сделавшая омикрон-штамм опасным мутация
Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Белорусские пограничники упрекнули Польшу в нехристианском отношении к мигрантам
У приехавшего на работу россиянина отобрали паспорт и держали взаперти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter