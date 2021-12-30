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Российский иммунолог назвал омикрон-штамм самым заразным в истории человечества

Иммунолог Болибок: в истории человечества не было штамма заразнее омикрона

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал омикрон-штамм самой заразной инфекцией в истории человечества. Его слова приводит «Москва 24».

Он заявил, что в истории человечества не было такой заразной инфекции, как омикрон-штамм коронавируса. Врач объяснил, что от уханьского штамма можно было довольно просто защититься с помощью соблюдения режима, так как он не так легко передавался.

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«У омикрона, такое впечатление, заразность чрезвычайно высокая. То есть в истории человечества не было инфекции, которая была бы в такой степени заразной, как омикрон-вариант вируса. Поэтому расслабляться рано», — добавил специалист.

Для снижения риска заражения иммунолог посоветовал соблюдать противоэпидемиологические меры, а также стараться защитить от вируса детей.

Ранее российский иммунолог Николай Крючков объяснил снижение смертности при омикрон-штамме. По его словам, оно связанно с тем, что практически все, для кого инфекция была смертельно опасна, уже скончались.

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Никита Абрамов
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