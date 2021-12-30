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В Кремле объяснили разницу в данных по иммунитету у разных ведомств

Пресс-секретарь Песков: различия в данных об иммунитете населения связаны с погрешностью

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Различия в оценках уровня коллективного иммунитета россиян, опубликованных главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой, могут быть связаны с разными методиками исследований или погрешностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что президент пристально следит за всеми данными, которыми оперируют разные ведомства, и понимает, что они могут отличаться.

«Здесь в целом очень трудно назвать точные цифры и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности», — добавил Песков.

В качестве иллюстрации этого тезиса, пресс-секретарь привел пример человека, прошедшего вакцинацию 12 месяцев назад.

«Он должен был по идее уже сделать бустер, он должен был ревакцинироваться, а есть люди, которые привились 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировались, — пояснил пресс-секретарь президента. — Поэтому здесь определенный допуск есть».

Ранее вице-премьер Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,1 процента.

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Роман Кирьянов
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