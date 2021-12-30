Украинский депутат отреагировал пословицей на переговоры России и США

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин отреагировал пословицей на предстоящие 30 декабря переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена без участия Киева. Он прокомментировал предстоящий разговор на своей странице в Facebook.

Депутат заявил, что его умиляют фразы о переговорах «об Украине без Украины».

«Поздно уже по этому поводу рефлексировать. Наша власть сделала все, чтоб сам факт переговоров кого-то с Москвой как альтернатива "окончательному решению украинского вопроса" Россией воспринималась как блага. Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу», — написал Волошин.

В ноябре Волошин назвал условие для «уничтожающего удара» по Украине со стороны России. По его словам, если Киев попытается развязать войну на юго-востоке страны, то Москва, вероятно, не оставит это без внимания.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России против Украины с главами МИД Великобритании, Германии и Франции Элизабет Трасс, Анналеной Бербок, и Жаном-Ивом Ле Дрианом.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

