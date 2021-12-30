Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Mercedes обвинили в уродовании азиатских женщин в новой рекламе

Mercedes раскритиковали в сети из-за макияжа модели в рекламе седана

Фото: Ng Han Guan / АР

Новую рекламную кампанию немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz раскритиковали в сети. Об этом сообщает агентство Al Jazeera.

Известно, что проморолик с участием китайской модели появился на платформе Weibo (аналог социальной сети TikTok) в субботу, 25 декабря, однако через несколько дней был удален представителями компании после негативной реакции покупателей бренда в КНР.

Кадр: Mercedes

На размещенных кадрах манекенщица с черными стрелками на веках позировала рядом с седаном. Согласно материалу, реклама вызвала гнев у местных жителей, которые обвинили производителя машин в уродовании внешности азиатских женщин. По их мнению, макияж, который визажисты нанесли на лицо модели, подчеркивал ее узкие глаза. «Автора видео подыгрывает эстетическим вкусам западного мира», — заявляют в государственной газете Global Times.

Представители Mercedes-Benz пока не дали комментариев по поводу случившегося.

Китайские потребители не в первый раз негативно отзываются о рекламных кампаниях иностранных марок. В ноябре аналогичная ситуация произошла с фотографией французского дома моды Dior, на которой запечатлена азиатская женщина в традиционном костюме с макияжем в стиле smoky eyes и сумкой Lady Dior в руках. По словам юзеров, изображение уродует внешность азиатских женщин, поскольку модель на фото имела «жуткие глаза и мрачное лицо».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
На Западе описали возможный сценарий третьей мировой войны
Россиянам поднимут прожиточный минимум
В России объяснили интерес к истребителю Checkmate
Украинец собрал ассорти из прививок ради бесплатного пребывания в больнице
Объявлен секс-символ года среди музыкантов
Девушка отказалась звать сестру на свадьбу из-за одного условия родителей
«Газпром» успел вывести из Нидерландов дорогой актив
Сестра Бондарчука рассказала о доме в Крыму
В Москве задержали зарезавшую россиянина полураздетую эскортницу
Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter