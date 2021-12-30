Силуанов прокомментировал ситуацию в «Роснано» словами «у нас дыра»

Государство не допустит, чтобы «Роснано» оказалось неплатежеспособным, заявил в интервью каналу «Россия-24» министр финансов Антон Силуанов.

Невыполнение своих обязательств государственной корпорацией — это всегда плохо, отметил он. «Мы будем делать все необходимое для того, чтобы государство свои обязательства выполняло, и кредиторы получили свои деньги или по-доброму договорились с корпорацией», — прокомментировал ситуацию Силуанов. Бюджет всегда будет страховать деятельность корпорации, пообещал он.

Министр рассказал, что в «Роснано» пришел новый грамотный и квалифицированный менеджмент. «Они посмотрели и говорят: у нас дыра. Потому что доходы от вложенных денег есть, но они недостаточны для покрытия тех обязательств, которые были набраны», — привел их слова министр.

Силуанов добавил, что новое руководство ведет сложные переговоры с кредиторами. По их итогам может быть достигнуто соглашение о различных элементах либо реструктуризации, либо каких-то иных условиях кредитования. Он считает, что проблемы у «Роснано» возникли из-за схемы финансирования венчурных проектов и подхода к оценке риска таких проектов.

Проблемы «Роснано» прокомментировал ранее президент России Владимир Путин. Он назвал ситуацию в компании «непростой проблемой». Президент выразил мнение, что для успешного исхода «Роснано» необходимо самой договориться со своими кредиторами.

В конце ноября «Роснано» провело переговоры с держателями облигаций о возможности реструктуризации долга. При этом несколько выпусков бумаг обеспечены государственными гарантиями. Это в свою очередь привело к приостановке торгов бумагами на Московской бирже. Позже компания произвела выплаты по выпускам, погашение которых было намечено на 1 декабря.