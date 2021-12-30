Адвокат Саддама Хусейна рассказала о давлении со стороны США

Адвокат бывшего президента Ирака Саддама Хусейна Бушра Халиль рассказала о сильном давлении со стороны США во время судебного процесса специального трибунала. Она сообщила подробности о суде РИА Новости.

Адвокат отметила, что ей было страшно, она переживала за свою жизнь, так как в то время были убиты несколько адвокатов, последним из которых был Хамис Убейди.

«Несколько раз судья выводил меня из зала. Последний раз ко мне подошел американец и спросил, хочу ли я вернуться, и мы продолжали переговоры с 6 до 11, и в конце он еще раз спросил, хочу ли я вернуться в суд, и я ответила "да". Тогда он сказал, что я должна молчать, как и мои друзья, — это говорит о том, что они делали все, чтобы суд оставался постановочным», — вспомнила Халиль.

Ранее бывший иракский переводчик, сотрудничавший с американцами, анонимно раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна. По его словам, он находился вместе с военными США, проводившими операцию по задержанию Хусейна. Местонахождение Хусейна определили в результате слежки за его охранником, который скупал на рынках «лучшие товары определенных марок». Он находился на ферме, в районе Эль-Маабар.

Диктатор Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Его арестовали в результате вторжения американских войск в Ирак, которое состоялось под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Однако обвинение смогло доказать вину Хусейна в убийствах иракского населения.