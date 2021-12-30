Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Адвокат Саддама Хусейна рассказала о давлении со стороны США

Адвокат Саддама Хусейна Халиль о суде: я подвергалась сильному давлению со стороны США
Саддам Хусейн

Саддам Хусейн. Фото: Hoda Emam / Reuters

Адвокат бывшего президента Ирака Саддама Хусейна Бушра Халиль рассказала о сильном давлении со стороны США во время судебного процесса специального трибунала. Она сообщила подробности о суде РИА Новости.

Адвокат отметила, что ей было страшно, она переживала за свою жизнь, так как в то время были убиты несколько адвокатов, последним из которых был Хамис Убейди.

«Несколько раз судья выводил меня из зала. Последний раз ко мне подошел американец и спросил, хочу ли я вернуться, и мы продолжали переговоры с 6 до 11, и в конце он еще раз спросил, хочу ли я вернуться в суд, и я ответила "да". Тогда он сказал, что я должна молчать, как и мои друзья, — это говорит о том, что они делали все, чтобы суд оставался постановочным», — вспомнила Халиль.

Ранее бывший иракский переводчик, сотрудничавший с американцами, анонимно раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна. По его словам, он находился вместе с военными США, проводившими операцию по задержанию Хусейна. Местонахождение Хусейна определили в результате слежки за его охранником, который скупал на рынках «лучшие товары определенных марок». Он находился на ферме, в районе Эль-Маабар.

Диктатор Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Его арестовали в результате вторжения американских войск в Ирак, которое состоялось под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Однако обвинение смогло доказать вину Хусейна в убийствах иракского населения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях в получении выплат с 2022 года
Российский посол заявил о не имевших права судить Саддама Хусейна США
Живущая во Франции россиянка решила рожать в Подмосковье
Основные антитела оказались бесполезными против омикрон-варианта
В Европе рассказали о срыве плана спасения планеты
Россиянам назвали способ побороть гипертонию
Адвокат Саддама Хусейна рассказала о давлении со стороны США
Сибирские торговые центры начали проверять после сообщений о минировании
Мужчина прогнал устроивших ему сюрприз родственников из-за одного факта
Cтало известно о переносе телефонного разговора Путина и Байдена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter