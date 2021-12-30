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Жириновский вспомнил о «товарищеском совете» Саддаму Хусейну

Глава ЛДПР Жириновский рассказал, как советовал Хусейну переехать в СССР

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как во времена СССР дал товарищеский совет бывшему президенту Ирака Саддаму Хусейну. Этим воспоминанием он поделился в интервью РИА Новости.

Политик вспомнил, что рекомендовал Хусейну отправить в Москву сыновей, архивы и деньги, а в перспективе переехать самому. «Но он решил этого не делать. Это была его ошибка. В конце концов он оказался задержан, арестован и казнен», — отметил Жириновский.

Ранее бывший иракский переводчик раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна. В тот момент бывший иракский лидер скрывался на ферме возле Тигра, его выследили через охранника. На ферме распылили усыпляющее вещество, а Хусейна эвакуировали на вертолете.

Саддама Хусейна казнили ровно 15 лет назад, 30 декабря 2006 года. Арестовали политика в результате вторжения американских войск в Ирак, которое состоялось под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Суд обвинил Хусейна в многочисленных преступлениях против человечности, в том числе геноциде курдов и массовом убийстве шиитов.

СССР долгое время поддерживал иракского лидера, поставляя в страну военную технику и специалистов для обучения армии. Однако после оккупации Кувейта Москва отказалась от этого курса. Совбез ООН подписал 12 резолюций, по которым против режима Хусейна вводились жесткие санкции, а на поставки вооружения накладывалось эмбарго.

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Варвара Кошечкина
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