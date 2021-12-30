Путин пообещал Европе большие объемы газа после запуска «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин в среду, 29 декабря, на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона заявил, что поставки газа в Европу начнутся после принятия решения о запуске газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году Владимир Путин президент России

Глава государства анонсировал, что 29 декабря должно завершиться заполнение газом второй нитки трубопровода. Он отметил, что «сейчас, с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров, у России есть возможность наращивать экспорт газа».

Президент также выразил уверенность в том, что запуск проекта будет способствовать стабилизации цен в Европе, столкнувшейся в последнее время с энергетическим кризисом на фоне рекордного подорожания газа.

55 000 000 000 кубометров газа в год будет поставлять Россия в Европу после запуска «Северного потока-2»

Готовность проекта

В ходе того же совещания глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации, 29 декабря заполнение второй нитки было завершено.

«И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток-2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — сказал Миллер.

Сертификация

Российский вице-премьер Александр Новак назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода конец первого полугодия 2022 года. В то же время он отметил, что при желании европейских коллег поставки могут начаться и раньше середины года.

Новак подчеркнул, что сорвать реализацию проекта невозможно, и газ по нему будет поставляться в Европу. По его словам, ранее он слышал много разных заявлений о том, что газопровод никогда не будет достроен, но в итоге строительство удалось завершить.

Вместе с тем в Федеральном сетевом агентстве 29 декабря сообщили, что в ситуации с сертификацией оператора «Северного потока-2» на данный момент ничего не изменилось. Представитель агентства напомнила, что глава регулятора Йохен Хоман ранее говорил, что в первой половине 2022 года решения по сертификации не ждет, а необходимых документов не поступало.

В тот же день представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград затруднилась уточнить сроки запуска «Северного потока-2». По ее словам, вопросы о сроках окончания сертификации следует направлять регулятору.

Кризис правительства Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок (представитель «Зеленых» в кабмине) заявила, что «Северный поток-2» играет большую геостратегическую роль, а потому не может считаться частным коммерческим проектом. Таким образом она обозначила свое несогласие с позицией нового канцлера Германии Олафа Шольца, который считает, что процесс сертификации «Северного потока-2» не должен иметь политический подтекст, а новый газопровод является совместным коммерческим проектом.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре в беседе с «Лентой.ру» отметил, что противоречия между Бербок и Шольцом по «Северному потоку-2» свидетельствуют о кризисе внутри немецкого правительства. По его мнению, кабмин ФРГ оторван от реальности и тем самым ставит под угрозу не только проверенное десятилетиями энергетическое партнерство между Германией и Россией, но и стабильность поставок энергоносителей в Европу.

Санкции США не предусмотрены

Американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман призвали администрацию президента США Джо Байдена тесно работать с новым правительством ФРГ ради приостановки газопровода «Северный поток-2».

Однако, несмотря на звучавшие ранее со стороны Вашингтона угрозы санкциями против России из-за «Северного потока-2», президент Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, в котором они не предусмотрены. При этом закон все же предусматривает средства на сдерживание России.

Цены на газ

29 декабря стоимость фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE обрушилась до трехнедельного минимума на фоне поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Цены контрактов с поставкой на нидерландский хаб TTF падали на 12 процентов (до 1156,9 доллара за тысячу кубометров), достигнув минимума с 7 декабря. Тем не менее цены все еще впятеро выше средних за последние 5 лет.

Европейские цены на газ падают шестой день подряд (самое продолжительное снижение за год) из-за комплекса благоприятных для региона факторов: увеличения поставок СПГ из США, падения спроса после приостановки или замедления промышленными предприятиями производства по причине рекордных цен на топливо, а также потепления в Европе.