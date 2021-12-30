В Татарстане запустили портал «100 татарских песен XX века»

В Татарстане запустили онлайн-портал «100 татарских песен XX века» на русском и татарском языках. Об этом сообщает агентство «Татар Информ».

Инициатором создания двуязычного ресурса, посвященного народной музыке, стал казанский музыкант, журналист и писатель Радиф Кашапов. В реализации упомянутой платформы также участвовали учащиеся и работники детской школы искусств №9 в Казани.

Организаторы интернет-проекта характеризуют его как попытку представить историю татарской культуры через музыку. По их словам, сайт позволяет всем желающим понять, что менялось и сохранялось в музыке татар на протяжении последнего столетия.

Согласно материалу, представленные на портале композиции разделены по десятилетиям создания — начиная с 1910-х и заканчивая 1990-ми. Отмечается, что каждую песню сопровождает справка об истории ее появления и комментарии экспертов, которые так или иначе связанными с татарской музыкой.

«Даже у нас есть любимые песни, которые не попали на этот сайт — но это лишь значит, что татарская музыка настолько богата на потрясающие мелодии и проникновенные тексты, что изучать ее можно еще долгие годы», — подчеркнули создатели платформы.

Ранее стало известно, что в Иркутске открылась школа казачьего фольклора. В городе запустили серию семинаров и мастер-классов «Школа казачьего фольклора». Уточняется, что слушатели школы получат удостоверение о прохождении курсов, или справку, если отсутствует специальное образование.