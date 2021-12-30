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Названы основные тренды мобильной индустрии

TechRadar: в 2022 году ожидается дефицит смартфонов с поддержкой 5G

Фото: Framesira / Shutterstock

В 2022 году продолжится развитие 5G, но дефицит смартфонов сохранится. Об этом сообщает издание TechRadar.

Специалисты издания назвали основные тренды, которые будут актуальны в мобильной индустрии в 2022 году. По оценке Ericsson, база 5G-абонентов будет расти, достигнув до конца года показателя в 600 миллионов единиц. При этом из-за дефицита комплектующих на рынке будет ощущаться нехватка смартфонов с поддержкой связи пятого поколения.

Также ожидается, что сотовые операторы по всему миру продолжат консолидироваться, чтобы сократить расходы на внедрение и поддержку базовых станций. В 2022 году представители среднего и крупного бизнеса начнут активно использовать 5G.

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Опрошенные журналистами специалисты полагают, что в новом году 5G и другие новые технологии и стандарты будут ориентированы на устойчивое развитие и экологию. «Переход на возобновляемые источники энергии, принятие более энергоэффективных сетевых стандартов позволит снизить углеродный след», — говорится в отчете. По оценке экспертов Deloitte, производители смартфонов в 2022 году станут причастны к выбросу в атмосферу 146 миллионов тонн углекислого газа. «Это меньше 0,5 процента мировых выбросов, однако данный показатель можно уменьшить», — подытожили авторы.

В конце ноября аналитики исследовательской компании NatWest перечислили основные тренды будущего. К ним авторы отнесли новые способы диагностики и лечения заболеваний, появление беспилотных капсул и аэротакси, внедрение интерактивных голограмм для обучения школьников и студентов.

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Андрей Ставицкий
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