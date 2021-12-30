Туктамышева поделилась фотографией после четырех часов сна

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию. Спортсменка поделилась снимком в своем Instagram.

Россиянка выложила фото в халате, уточнив, что оно сделано после четырех часов сна. Туктамышева также уточнила, что мало спала ради своего тренера по физподготовке Валерии Максимовой.

На завершившемся 26 декабря чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место. В сумме за две программы она набрала 224,40 балла. Этот результат не позволил ей отобраться в сборную на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине.

Россиянка тренируется под руководством Алексея Мишина. Спортсменка становилась чемпионкой мира и Европы в 2015 году. В ее активе также бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.