На Западе описали возможный сценарий третьей мировой войны

Третья мировая война будет вестись с задействованием высоких технологий: гиперзвуковых необнаруживаемых ракет. При этом интернет будет отключен в первые же секунды. Такой возможный сценарий гипотетического конфликта в разговоре с «Би-би-си» описали западные эксперты.

По их мнению, в войне примут участие США, Китай и Россия. При этом Москва и Пекин будут атаковать ракетами, скорость которых в 27 раз превышает скорость звука, поэтому заряды не смогут быть обнаружены. В этой области Вашингтон сильно отстает от потенциальных соперников, считают опрошенные специалисты.

Эксперты подчеркнули, что в настоящее время полем боя стали технологии: в эту область много средств вкладывают Россия и Китай. При этом государственные расходы на традиционные средства обороны снижаются в угоду цифровым технологиям. Например, искусственный интеллект может значительно ускорить принятие решений и время реагирования командиров, позволяя им обрабатывать информацию гораздо быстрее, говорит Мейя Ноувенс, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS).

По мнению специалистов, в случае начала полномасштабных военных действий стороны попытались бы перекрыть линии коммуникации противника: с помощью уничтожения спутников или подводных кабелей. «Великие державы активно инвестируют не только в наступательные кибернетические возможности, но и в возможности радиоэлектронной борьбы, которые могут глушить спутники и нарушать связь. Таким образом, не только военные, но и общество в целом будут главной мишенью в будущем конфликте», — отметил Франц-Стефан Гади, специалист по войне будущего в IISS.

В середине ноября зампред Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае. По его словам, боеприпас сбросил гиперзвуковой планирующий блок, который смог поразить цель на территории Китая.