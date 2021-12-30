У приехавшего на работу россиянина отобрали паспорт и держали взаперти

Житель Барнаула Родион Сотников приехал в Санкт-Петербург на работу и попал в рабство. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Россиянину пообещали зарплату в 60 тысяч с проживанием. Однако по приезде его вместе с другими работниками заперли на неизвестном складе и отобрали паспорт. Мужчине удалось выбраться из заточения и добраться на попутках в Москву. Там он связался с общественной организацией, которая помогает людям в подобных ситуациях.

Паспорт Сотников так и не вернул, однако Новый год обманутый мужчина будет встречать вместе со своей семьей.

Ранее уроженец 44-летний Ярославской области заявил, что его 20 лет удерживали в неволе в Казахстане. Все это время его разыскивали родственники. Подозреваемого в незаконном лишении свободы россиянина задержали. Возбуждено уголовное дело.