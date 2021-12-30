Синоптик рассказал о погоде в России на новогодние праздники

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, какая погода ожидается в России на новогодние праздники.

В прибрежных районах Дальнего Востока ожидаются ветер, снегопады и метели.

«Периоды затишья будут очень кратковременными, идет один циклон за другим, поэтому порывы ветра на мысах и побережье могут достигать ураганной силы, особенно в новогоднюю ночь и первые два дня января. Сахалин и Курилы тоже ждет сильный ветер, и это большую часть десятидневки», — сказал Шувалов.

В континентальной части региона, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, Забайкалье и Амурской области ожидается ясная, сухая, морозная погода, до -40 градусов ночью в отдельных районах и -20 — -25 днем.

Юг Западной и Восточной Сибири, а также Уральский регион ждет переменчивая погода, но преобладать будут морозы в 15-20 градусов ниже нуля. Временами будут докатываться волны морозного воздуха с европейской территории России и давать снегопады. Начало новогодних каникул будет морозным, 4-5 января — небольшое ослабление, после которого снова наступит холод.

«Вот эти температурные горки будут характерны и для средней полосы России — новогодняя ночь теплая, затем к 3 января понижение температуры и очень хорошее до 15-17 градусов. 4-5 числа — очередное ослабление морозов и очередной снегопад», — рассказал синоптик.

Волна «горок» начнется в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Смоленске, и за сутки пройдет до Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. 7-8 января опять ожидается понижение температуры до 15 градусов. В Вологде, Ярославле, Костроме местами может быть до 20 градусов мороза. Шувалов отметил, что сильных осадков можно не ожидать.

На юге первые два дня января ожидаются обильные дожди, после чего они прекратятся и снова вернутся 5-6 января, рассказал специалист. «Я бы сказал, будет преобладание дождливой погоды с небольшими перерывами, но не слишком холодно. На Кубани температурный фон — в пределах 3-8 градусов, до 10 градусов в Сочи, Крым — приблизительно такие же значения», — заключил он.