Захарова рассказала о роли ЕС в эскалации обстановки в Европе

Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации обстановки в Европе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова рассказала, что ЕС передал НАТО «львиную долю своего военного суверенитета», и это связало страны Евросоюза требованиями безоговорочной солидарности на антироссийской основе от Северного альянса. «Возможно глава европейской дипломатии забыл, что именно альянс остаётся "фундаментом их обороны". В этой связи непонятны переживания Борреля по поводу неучастия в переговорах по гарантиями безопасности», — добавила представитель.

Захарова прокомментировала будущие переговоры по гарантиям безопасности в Женеве. «С российской стороны будут изложены развернутые оценки нынешней нетерпимой ситуации в области военной безопасности в Европе. По дальнейшим шагам, мы будем определяться в зависимости от готовности США и НАТО к предметному разговору по нашим законным обеспокоенностям», — заявила дипломат.

Представитель МИД призвала ЕС не заниматься «подобной гимнастикой в сфере риторики», заниматься укреплением безопасности в Европе и побуждать Киев соблюдать минские договоренности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал условия России «совершенно неприемлемыми» и отметил, что это «чисто российская повестка».