Перуанские шаманы провели обряд над портретом Зеленского

Перуанские шаманы провели ежегодный ритуал очищения над портретами мировых лидеров, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского. Сюжет об этом вышел в эфире телеканала ТСН.

По данным журналистов, заклинатели из южноафриканской страны, как правило, берут на обряд лишь изображения президентов России и США. Однако в этом году по неизвестной причине к ним попало и фото украинского лидера.

«От чего именно очищают фотографии политиков — не уточняют. В этом году политических прогнозов не давали. В то же время предсказывают, что пандемия в 2022 году пойдет на спад», — говорится в сюжете.

Ранее депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили президента страны в нарушении девяти статей Конституции. Речь идет о статьях, которые касаются нарушения свободы слова, запрета цензуры, права граждан Украины на работу.