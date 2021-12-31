Россиянин побывал в Армении и назвал раздражающие особенности страны

Российский турист отдохнул в Армении и назвал раздражающие особенности, которые могут испортить поездку по стране. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказал автор, с первой проблемной ситуацией он столкнулся в местном кафе. В Армении не запрещается курение в общественных местах, поэтому во многих заведениях люди курят не выходя из-за стола. «Права курящих тут явно ставятся выше, чем некурящих — это, как минимум, очень странно», — отметил он.

Также турист указал на трудности с парковкой в Ереване — во многих местах она либо запрещена в принципе, либо была платной. «Чтобы просто припарковать машину особенно в центре города, иногда приходилось проходить целый квест», — пожаловался блогер.

Помимо прочего, путешественник неприятно удивился местным ценам на бензин, посчитав их слишком высокими. Например, за один литр топлив А-92 он заплатил 82 рубля, а за топливо А-95 — 86 рублей.

Кроме того, он обратил внимание, что в армянских ресторанах чаевые официантам заведомо включены в счет — их размер достигает 10-20 процентов от суммы заказа.

Ранее в декабре россиянин, который побывал в Армении, назвал направление лучшей альтернативой отдыху в Турции. В качестве главного преимущества для отечественных туристов путешественник указал упрощенный въезд в страну по российскому паспорту — тем не менее, автор блога уточнил, что данное условие распространяется только на авиапассажиров.