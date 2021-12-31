На депортированного из России бойца-звезду ММА завели уголовное дело

Таджикский боец смешанного стиля (MMA) Чоршанбе Чоршанбиев был задержан в аэропорту Душанбе сразу по прилете из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах заявил, что против спортсмена было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана: «Возбуждение национальной расовой или религиозной вражды» и «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя». Отмечается, что он уже привлекался к уголовной ответственности.

Звезда турниров поп-MMA Чоршанбиев нарушил правила дорожного движения, передвигаясь по Лефортовскому тоннелю в Москве на Toyota Camry 6 декабря. Боец не предъявил водительского удостоверения, которое действует на территории Российской Федерации. Также у спортсмена не оказалось полиса ОСАГО. 30 декабря он был депортирован из России.

Чоршанбиев известен по боям в российских промоушенах Hardcore Fighting, Hype Fighting Championship. Поединки этих турниров пользуются популярностью в YouTube. В Instagram у Чоршанбиев 417 тысяч подписчиков.