Лавров пообещал сделать все для защиты граждан России в Донбассе

Москва ответит на любые из возможных провокаций Киева в Донбассе и сделает все для защиты своих граждан на востоке Украины. С таким обещанием выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью МИА «Россия сегодня».

«Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем... На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ», — пообещал дипломат, добавив, что ситуация на Украине вызывает беспокойство у российской стороны.

Он пояснил, что Киев пользуется поддержкой США и НАТО, которые «планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России». Предоставление украинской стороне вооружений со стороны западных стран может привести к большим потерям, опасается Лавров.

При этом ранее бывший посол США в Киеве, сотрудник американского Брукингсого института Стивен Пайфер допустил, что Вашингтон примет некоторые условия России по гарантиям безопасности, в частности допускается ограничение военных учений Запада на Украине.