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В Совфеде оценили второй телефонный разговор Путина и Байдена

Сенатор Джабаров: беседа президентов Путина и Байдена уточнила позиции по безопасности
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил второй телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, стороны могли уточнить позиции по предложениям о гарантиях безопасности, передает РИА Новости.

«То, что за последний месяц состоялся второй разговор президентов России и США, говорит о том, что в Вашингтоне очень серьезно отнеслись к нашим предложениям по гарантиям безопасности», — подчеркнул сенатор.

Джабаров отметил, что речь идет о «сверке часов» — то есть уточнении позиций Москвы и Вашингтона, чтобы делегации двух стран имели конкретные указания от глав государств.

Разговор между Путиным и Байденом начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темой телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена станут вопросы январских переговоров о гарантиях безопасности. Песков рассказал, что запланированный на вечер четверга, 30 декабря, разговор станет продолжением прошедшего ранее между президентами сеанса видеосвязи.

Марина Совина
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