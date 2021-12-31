Хлебникова поздравила россиян с Новым годом из больницы

Пострадавшая при пожаре в московской квартире российская певица Марина Хлебникова поздравила россиян с Новым годом. Аудиозапись с обращением артистки, которая сейчас находится в больнице, опубликована в ее Instagram-аккаунте.

Певица пожелала, чтобы люди «снова начали встречаться, а не просто виделись на экранах телефонов и компьютеров». «Будьте здоровыми! Будьте веселыми!» — добавила она, обращаясь к соотечественникам.

Ранее директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг слухи о выписке пострадавшей при пожаре артистки из больницы и заявил, что она останется там на все новогодние праздники.

19 ноября стало известно, что Марина Хлебникова впала в кому. Сообщалось, что артистка после пожара находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Знаменитость сильно пострадала во время пожара в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве, она получила многочисленные ожоги тела.