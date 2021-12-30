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Директор Хлебниковой опроверг слухи о ее выписке из больницы

Директор певицы Хлебниковой Прайс: артистка останется в больнице на новогодние праздники
Марина Хлебникова

Марина Хлебникова. Фото: Lev Ilyin/ Globallookpress.com

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс в беседе с ТАСС опроверг слухи о выписке пострадавшей при пожаре артистки из больницы и заявил, что она останется там на все новогодние праздники.

«По поводу ситуации с выпиской Марины — это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — подчеркнул он.

Ранее 30 декабря телеканал РЕН ТВ сообщил, что Хлебникову выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Отмечалось, что ее кожа после 20 процентов ожогов тела практически восстановилась, остались мелкие раны.

Певица впервые вышла на связь после пожара 15 декабря. Она сделала публикацию в Instagram, выложила аудиосообщение, в котором рассказала о своем самочувствии. Артистка сообщила, что старается идти на поправку и пребывает в «позитивном настроении».

19 ноября стало известно, что Марина Хлебникова впала в кому. Сообщалось, что артистка после пожара находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Знаменитость сильно пострадала во время пожара в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве, она получила многочисленные ожоги тела.

Марина Совина
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