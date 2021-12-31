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В Госдуме оценили возможность лишить россиянина гражданства по праву рождения

Депутат ГД Крашеннинников: лишить полученного по праву рождения гражданства РФ невозможно
Павел Крашенинников

Павел Крашенинников. Фото: State Duma of Russian Federation/ Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников оценил возможность лишить россиянина гражданства, полученного им по праву рождения. Его слова приводит ТАСС.

«Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно. В соответствии с конституцией лишать гражданства нельзя», — подчеркнул депутат.

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23 декабря

В конце декабря парламентарий Александр Хинштейн выступил с предложением добавить основание для лишения российского гражданства. По его мнению, лишать гражданства следует также оппозиционеров, которые негативно высказываются в отношении России и своего народа.

29 декабря президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства России. В пояснительной записке отмечается, что процедура прекращения гражданства вводится вместо действующего сегодня порядка отмены решений о выдаче российского паспорта. Помимо этого, законопроект предполагает создание единого механизма добровольного отказа от гражданства и передает МВД полномочия по рассмотрению соответствующих решений.

Марина Совина
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