Украина признала потерю США влияния в мире и назвала страну «разменной монетой»

Украинский энергетический эксперт Дмитрий Марунич в эфире телеканала «НАШ» признал, что вопросом номер один для США является недопущение улучшения отношений России и Китая, при котором страна готова «торговать Украиной». Он назвал сближение Москвы и Пекина потерей Вашингтоном своего влияния в мировой политике.

«Для Штатов действительно очень важно не допустить достаточно серьезного сближения Пекина и Москвы — это вопрос номер один, а не Украина или Сирия. Штаты уже потеряли монополию на геополитику, их влияние в мире снижается и будет еще более быстрыми темпами снижаться, если будет такой союз, поэтому Украина будет только разменной монетой. Они будут в любом случае нас обсуждать только для того, чтобы добиться своих внутренних целей», — заявил специалист.

Ранее экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов объяснил, почему США на переговорах с Россией готовы будут пойти на любые ее условия. По его мнению, такие уступки необходимы Штатам для того, чтобы Москва не стала союзником Пекина.