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Украинка ради веселья заставила сына выпить водку под видом сока

Жительница Одессы заставила сына выпить водку и сняла это на камеру

Фото: Unsplash

Жительница Одессы ради веселья заставила маленького сына выпить водки и сняла это на камеру. Ролик быстро набрал популярность и распространился в местных Telegram-каналах, об этом пишет УНИАН.

На кадрах видно, как женщина поставила перед сыном стопку водки и уговаривала мальчика ее выпить, однако он наотрез отказался. Тогда украинка начала убеждать сына, что в стакане сок, и специально для вида добавила его в рюмку. В этот раз ребенок согласился и выпил спиртное, но потом поперхнулся.

Отмечается, что одесситка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в декабре депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал видео с украинкой, адресовавшей средний палец Зеленскому. Такой жест жительница Украины продемонстрировала, отвечая на вопрос корреспондента об ее отношении к решению главы государства Владимира Зеленского поставить женщин на воинский учет.

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Дарья Рыбак
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