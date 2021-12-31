Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США построят секретный зал для суда в тюрьме Гуантанамо

NY Times: Пентагон построит второй секретный зал суда в Гуантанамо для мелких дел

Фото: Wikipedia

К 2023 году Пентагон построит второй секретный зал суда для рассмотрения мелких уголовных дел в тюрьме Гуантанамо. Это нужно для того, чтобы судьи смогли проводить два процесса одновременно, сообщает газета The New York Times.

При этом в новом зале не будет места для представителей прессы. Его строительство обойдется властям США в четыре миллиона долларов.

Материалы по теме:
Островок несвободы Как демократы и республиканцы сражаются за Гуантанамо
Островок несвободыКак демократы и республиканцы сражаются за Гуантанамо
24 февраля
Тюрьмы особого назначения Как живут самые опасные преступники на свете
Тюрьмы особого назначенияКак живут самые опасные преступники на свете
27 января

Другие, более громкие уголовные дела — например, по обвинению в терроризме — будут проводить в зале, существующем с 2008 года. Там есть места для прессы — они могут наблюдать за заседанием по трансляции. При этом известно, что трансляцию показывают с задержкой в 40 секунд, а этого времени достаточно для того, чтобы выключить звук (если, например, подсудимый сказал что-то провокационное).

Хотя содержание Гуантанамо обходится американским налогоплательщикам в миллиарды долларов, происходящее в ней все чаще окутано секретами. Минобороны США запретило финансировать тюрьму Гуантанамо из своего бюджета после 30 сентября 2022 года. Таким образом администрация президента Джо Байдена хочет окончательно закрыть ее.

Первую попытку закрыть тюрьму предпринял экс-президент США Барак Обама, подписав соответствующее распоряжение в январе 2009 года. Это решение не было исполнено из-за сопротивления конгрессменов-республиканцев. В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп издал приказ о сохранении тюрьмы, отменив распоряжение своего предшественника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА
США построят секретный зал для суда в тюрьме Гуантанамо
В Госдуме оценили угрозу военного столкновения для России
В Кузбассе задержали одного из вымогателей «дани» у военнослужащих
Психолог раскрыла способ бросить курить с Нового года
Украинский депутат скрыл 41 квартиру и оправдался неумением заполнять декларацию
Кадыров и его родители стали заслуженными правозащитниками
На российское кино выделят более пяти миллиардов рублей
Захарова рассказала про новогодний «антикорпоратив» в МИД
Зеленский решил переименовать свою партию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter