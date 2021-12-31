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Маэстро Понасенков рассказал о своем праздновании Нового года

Маэстро Понасенков рассказал о традиционном Новом годе с черной икрой и шампанским

Фото: @evgenii_ponasenkov

Публицист и историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро, рассказал РЕН ТВ о своем праздновании Нового года.

«Ничего нового. Я человек традиционный, поэтому ничего нового. Черная икра, шампанское и хорошее настроение», — заявил он.

Понасенков также отметил, что предпочитает не наряжаться в праздничные костюмы. «Прихожу на какой-то Новый год — все радуются, что я пришел, как будто я Дед Мороз, хотя без бороды, колпака и так далее. Я обхожусь исключительно тем, что есть».

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Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова показала в собственном Telegram-канале, как в ее семье проходит подготовка к встрече Нового года. Она опубликовала фото приготовления праздничного блюда из утки, подписав его: «Готовим с [собакой] Симой новогоднюю утку».

31 декабря президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Он обратил внимание на трудности уходящего года и пожелал гражданам крепкого здоровья. Обращаясь к россиянам, президент отметил, что после событий 2021 года все надеются на добрые перемены. «Мы научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности», — сказал российский лидер.

Марина Совина
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