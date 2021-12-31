Названы возможные сроки следующих переговоров Путина и Байдена

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, когда может состояться следующие переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он отметил, что спрогнозировать следующие контакты в настоящее время трудно, однако они смогут пообщаться в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

«Когда именно, в какой день состоится разговор, я, естественно, не знаю, да и никто не знает. Это будет зависеть от ситуации. Потребуется такой разговор на президентском уровне сразу после 10 января — вполне возможно, что президенты согласятся такой разговор организовать. Если нет, то в какое-то другое время», — заявил Ушаков, добавив, что главы государств договорились о поддержании двусторонних контактов по данному вопросу.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил второй телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, стороны могли уточнить позиции по предложениям о гарантиях безопасности.