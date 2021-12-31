Синоптик предрек одному российскому региону самую суровую новогоднюю ночь

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек одному российскому региону самую суровую новогоднюю ночь. В разговоре с «Лентой.ру» синоптик рассказал, что в Якутске в эту ночь температура опустится до минус 48 градусов.

«В самом Якутске минус 46 — минус 48. В Оймяконе, Верхоянске — ниже 50. И вообще первая десятка самых холодных мест на территории нашей страны будет принадлежать Якутии», — сказал он.

Самая ветреная новогодняя ночь ожидается в Петропавловске-Камчатском и на Курильских островах. «Количество снега, которое выпадет в новогоднюю ночь и 1 января, может достичь полуметра. Так что за пределы дома лучше не выходить — можно заплутать в сугробах», — объяснил Шувалов.

Он добавил, что ветер в порывах может достигать 25 метров в секунду, «что совершенно неприятно и может сбивать с ног». На севере Курильской гряды эта скорость может достигать ураганной силы до 30-33 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в предновогоднюю неделю жителей центрально-европейской части России снова ждут 20-градусные морозы. По его словам, в тыл североатлантического циклона будут прорываться массивы снеговых облаков и порции более холодного полярного воздуха.