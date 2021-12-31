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На Украине отреагировали на информацию о переименовании партии «Слуга народа»

Пресс-секретарь партии президента Зеленского Палийчук опровергла слухи о переименовании

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Информация о переименовании партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» неправдива. На появившиеся ранее в СМИ слухи отреагировала пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в комментарии изданию «Украинская правда».

«Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайды"», — подчеркнула она.

По данным источников издания «Страна.ua», рассматривается несколько вариантов нового названия для организации, в большинстве которых фигурирует фамилия президента. Один из основных вариантов — «Партия Зеленского». Отмечается, что возможное переименование связано с предстоящими выборами в Верховную Раду, намеченными на 2023 год.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

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Виктория Кондратьева
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