В России оценили президентский законопроект о гражданстве

Новый президентский законопроект о гражданстве упростит его получение для жителей республик бывшего СССР, срок ожидания сократится с одного года до трех месяцев, такую оценку дали опрошенные «Известиями» эксперты.

В Центре правового обеспечения «Лига юристов» подчеркнули важность расширения списка иностранцев, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке. В частности, стать российским гражданином в браке с россиянином или россиянкой можно только при наличии общих совместных детей, что исключает фиктивный брак. Также законопроект расширяет список правонарушений, которые лишают иностранных граждан возможности претендовать на гражданство.

Миграционный юрист Марсель Имамов пояснил, что в рамках документа «добавляются оптация, признание, нормы международного договора» в добавок к существующим в текущей редакции основаниям — рождению, приему и восстановлению.

«Примечательнее всего оптация — ситуация, при которой изменяются государственные границы РФ. Если территория страны расширилась, то жители включенной земли могут стать гражданами РФ. Данное основание имелось и ранее, но важно другое: теперь оптация действует и в случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, а не только международными договорами», — пояснил эксперт.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова уверена, что упрощение процедуры получения гражданства позволит стабилизировать рынок труда, поскольку инициатива напрямую касается граждан бывших республик СССР, их детей и участников программы возвращения соотечественников.

Генеральный директор ООО «Альгиз» и специалист по гражданству Юлия Шельменкина-Антонова добавила, что законопроект позволит восстановить родственные связи россиян с близкими, имеющими иностранные паспорта, такая возможность также предусмотрена в документе.

Эксперты уверены, что нововведения направлены на подстройку законодательства под политику в области гражданства и миграции, позволяют решить накопившиеся проблемы с приобретением и прекращением гражданства России.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас заявил о соответствии Конституции России законопроекта президента Владимира Путина о гражданстве. Он может быть рассмотрен в весеннюю сессию парламента.

Глава государства 29 декабря внес в Государственную Думу проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

