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В Госдуме оценили угрозу военного столкновения для России

Депутат ГД Затулин: угроза военного столкновения уходит вместе с 2021 годом

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Угроза военного столкновения постепенно уходит вместе с завершающимся 2021 годом, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Соответствующую оценку депутат дал, комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Надеюсь, что в январе будут дальнейшие новости, повторяю, трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но, во всяком случае, совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом», — сказал Затулин.

Переговоры глав государств касались ключевых вопросов безопасности. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, стороны договорились продолжать диалог, а Байден серьезно отреагировал на точку зрения российского лидера.

Москва, по его словам, нацелена на результат, который позволит обеспечить гарантированную безопасность страны, что должно быть оформлено юридически. Главы государств намерены подталкивать переговоры, которые будут вести межведомственные команды в Женеве. Сроки прогнозировать пока рано, но разговор, по словам Ушакова, может пройти после 10 января.

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Платон Щукин
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