Нарколог назвал максимально допустимую дозу алкоголя за праздничным столом

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал максимально допустимую дозу алкоголя за праздничным столом. По его словам, можно выпить один-два бокала белого вина, разбавленного водой, при этом спиртное лучше не сочетать с газировкой и сладостями, передает агентство «Прайм».

«Не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, так как "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме», — объяснил специалист.

Брюн призвал относиться к Новому году как к карнавалу и не увлекаться горячительными напитками. Он напомнил о морально-нравственном аспекте, подчеркнув, что детям не стоит видеть нетрезвых родителей за праздничным столом.

Нарколог подчеркнул, что алкоголь — это яд сам по себе, взрослому человек не нанесут урон один-два бокала сухого белого вина, вполовину разбавленного водой, но не больше. Кроме того, закусывать спиртное лучше всего картофельным пюре, которое уменьшает всасывание в кровь.

Ранее кандидат медицинских наук Марат Сараев назвал способы справиться с алкогольным отравлением в виде «вертолетов». Он заявил, что при головокружении после алкоголя надо прочистить желудок, выпить сладкий черный чай и постараться уснуть.

