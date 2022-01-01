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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля

BFM TV: во Франции за новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля, задержаны более 440 человек

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли несколько сотен автомобилей. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на главу французского МВД Жеральда Дарманена.

Министр уточнил, что количество сожженных транспортных средств за ночь с пятницы, 31 декабря, на субботу, 1 января, достигло 874, однако уменьшилось по сравнению с предыдущими годами — к примеру, в 2019 году неизвестные уничтожили свыше 1,3 тысячи машин.

Дарманен также рассказал, что за ночь в стране были задержаны более 440 человек, из них под стражу были взяты около 380. При этом число случаев нападения на сотрудников полиции снизилось. Глава ведомства выразил благодарность сотрудникам полиции и жандармерии, патрулировавшим улицы городов в праздничную ночь.

27 октября прошлого года сообщалось, что около 20 хулиганов в городе Алансон на северо-западе Франции устроили уличные беспорядки, сожгли порядка 15 машин и напали на полицейских и пожарных.

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Варвара Кошечкина
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