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Пятеро туристов из Москвы заблудились в горах Кабардино-Балкарии

МЧС: спасатели вывели из гор Кабардино-Балкарии 5 заблудившихся туристов из Москвы

Фото: сайт ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии во время вечерней прогулки заблудились пятеро туристов из Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.

«Сегодня в 18:27 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа отдыхающих из Москвы в количестве пяти человек вечером вышли на прогулку в окрестности города Тырныауз», — говорится в сообщении. С наступлением темноты туристы не смогли найти дорогу обратно в город.

На помощь заблудившимся вышли пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники. По состоянию на 20:25 они вывели туристов заблудившихся к месту их проживания. Дальнейшая помощь им не потребовалась.

Ранее полицейские в Томской области разыскали и спасли рабочего-вахтовика, заблудившегося в тайге. Мужчина пять дней питался замороженными ягодами. Полицейским он рассказал, что заблудился в тайге, подвернул ногу и идти дальше самостоятельно уже не смог.

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Марина Совина
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