Японцы предложили бороться с насекомыми с помощью лазерного оружия

Японцы предложили уничтожать насекомых с помощью лазерного оружия, управляемого искусственным интеллектом, сообщает Nikkel Asia.

По данным властей Японии, до 16 процентов сырья для продуктов питания теряются из-за насекомых-вредителей, а глобальное потепление создаст более благоприятные условия для их размножения, поэтому с ними нужно бороться.

Разработчики из исследовательской ассоциации NARO планируют провести полевые испытания с лазерной установкой в 2022 году: стереоскопическая камера будет замечать их, а искусственный интеллект предсказывать траекторию полета и сбивать их лазерным импульсом. В будущем установки собираются размещать на беспилотных дронах и отправлять в поля.

Тренироваться собираются на взрослых особях азиатской хлопковой совки или кукурузной листовой совки, они наносят существенный урон урожаю Азии, Африки, Ближнего Востока и Индии. Одна лазерная установка за минуту будет уничтожать до 300 насекомых. Это исключит использование вредных химикатов, которые теряют эффективность и наносят ущерб окружающей среде.

Ранее член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина предупредила россиян о риске попасть в тюрьму за борьбу с тараканами. По ее словам, уголовная ответственность наступает, если при использовании против насекомых сильнодействующих химикатов пострадали люди.