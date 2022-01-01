В Киеве завершился марш в честь Бандеры

Факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры завершилось в центре Киева возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько сотен граждан с флагами партии «Свобода», а также ряда других националистических организаций и факелами прошли от парка Шевченко по центральным улицам Киева к офису украинского лидера. Акция прошла спокойно.

Акции в честь дня рождения лидера украинских националистов проходит в Киеве каждый год. В апреле 2021-го официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что масштабы и частота неонацистских акций на Украине растут и приобретают все более агрессивный характер. По ее словам, последователи нацистско-фашисткой идеологии остаются безнаказанными и получают поддержку властей.

