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ЛНР сообщила о занятии украинскими военными школы в Донбассе

Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы в Валуйском

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли здание общеобразовательной школы в населенном пункте Валуйское и оборудовали в нем оперативный штаб. Об этом сообщила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram.

Уточняется, что ВСУ заняли здание школы 27 декабря. «Под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп в период проведения новогодних и праздничных дней осуществляют распространение наркотических веществ, среди молодежи и жителей поселка, организовывая "закладки"», — добавили в ЛНР.

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Там пояснили, что такие патрули укомплектованы бывшими сотрудниками МВД Луганской области, которые ходят по улицам с нарукавными шевронами украинской радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская).

В конце декабря власти самопровозглашенной республики обвинили Украину в похищении военнослужащего. Утверждалось, что что против военного применяется физическое и моральное воздействие, с помощью запрещенных медикаментов его принуждают дать ложные показания.

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Варвара Кошечкина
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