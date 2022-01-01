В «Роскосмосе» назвали число празднующих Новый год на МКС космонавтов

83 человека за 21 год встретили на борту Международной космической станции (МКС) новогодний праздник. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

При этом некоторые космонавты неоднократно отмечали на орбите Новый год. Так, российский космонавт Антон Шкаплеров четыре раза встретил праздник на МКС.

Всего же 2022 год на орбите встретили десять человек: космонавты «Роскосмоса» Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, а также китайские астронавты Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин.

Ранее сообщалось, что на МКС обнаружили новые проблемы с оборудованием и корпусом, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — сказал Рогозин, обращаясь с поздравлением к Шкаплерову и Дуброву.