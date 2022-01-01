В Москве ввели новые правила сбора мусора

С 1 января в Москве заработала новая система сбора мусора. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С 2022 года в столице начал действовать единый региональный оператор и единые тарифы. Новые правила охватили и частный, и коммерческий сектора. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система должна функционировать как единый организм. «Собственно, в России уже давно прошли этот переходный период, Москва вступает немножко позднее в силу своего масштаба, сложности задачи, но я думаю, мы с ней справимся», — заявил Собянин, передает РИА Новости.

Мэр города также отметил темпы развития раздельного сбора мусора в столице. По оценкам Собянина, Москва стала меньше отходов отправлять на свалки, а больше — перерабатывать и использовать в качестве вторсырья. Переработку градоначальник назвал крайне важным направлением.

В декабре 2021 года стало известно, что в России из вторсырья начнут строить дороги. Соответствующий меморандум подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор. Согласно документу, применение отходов в строительстве дорог в стране должно достичь 30 процентов.