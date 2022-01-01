США и НАТО призвали перестать «окружать Россию» и принять гарантии безопасности

Представитель «Института Шиллера» в Нью-Йорке Ричард Блэк в беседе с ТАСС призвал НАТО и Соединенные Штаты прекратить «окружать Россию» и принять предложенные ею гарантии безопасности. Таким образом он прокомментировал прошедшие 30 января переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

«Совершенно очевидно, что окружение России, в том числе посредством ядерных вооружений, загоняет страну в угол. Опасность регионального конфликта, перерастающего в ядерную войну, очень велика», — подчеркнул эксперт.

По словам Блэка, в настоящее время в мире наблюдается ситуация, схожая с Карибским кризисом, только теперь Запад размещает передовые вооружения на земле, в море и в воздухе вблизи российских границ.

Эксперт подчеркнул важность скорейшего заключения договоренностей по гарантиям безопасности, поскольку в этом случае Москва, Вашингтон и НАТО смогут начать многостороннее сотрудничество и ответить на ключевые вызовы современности. Среди таковых он назвал пандемию коронавируса, международный терроризм и наркотрафик, также ситуацию в Афганистане.

30 декабря состоялся телефонный разговор лидеров России и США. В общей сложности диалог продолжался 50 минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны договорились продолжать диалог, в целом американский коллега серьезно и логично отреагировал на точку зрения российского лидера, а тот в свою очередь несколько раз подчеркнул основные положения, которых придерживается Москва.

