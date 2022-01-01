В России стали оформлять больничные по-новому

С начала 2022 года в России стали по-новому оформлять больничные. Теперь процедура полностью электронная, а заболевшему сотруднику не нужно сообщать работодателю об уходе на больничный. Об этом сообщает «Российская газета».

С начала года электронный больничный заменит бумажный листок нетрудоспособности. «Врач будет подписывать его электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования, предоставляя пациенту выписку с номером цифрового бюллетеня», — отмечает издание.

Взаимодействие с Фондом социального страхования (ФСС) также претерпит изменения. Россиянам больше не нужно сообщать об уходе на больничный работодателю. Теперь информация из поликлиники будет поступать напрямую в ФСС, который в свою очередь сам проинформирует работодателя и в случае необходимости запросит недостающие данные для оплаты.

Оплата по больничному также увеличилась. Теперь максимум, на который можно рассчитывать, составляет 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц.

Нововведения коснутся и женщин, которые соберутся оформить больничный по беременности и родам. С 1 января ФСС будет переводить деньги автоматически, а все необходимые данные начнут поступать от медорганизации и ЗАГСов.

С 1 сентября 2021 года в России выросла оплата больничного по уходу за дошкольниками. Отмечается, что рост составил 100 процентов от среднего заработка.