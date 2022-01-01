Путин подписал указ о повышении должностных окладов чиновников

Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральных государственных гражданских служащих, который предусматривает повышение базовых должностных окладов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно указу главы государства, вносятся изменения в документы, в которых перечислены ставки окладов и ежемесячного денежного поощрения чиновников разных структур. Так, например, теперь в федеральных министерствах специалист-эксперт будет иметь должностной оклад в размере 14 658 рублей вместо прежних 2 600 рублей, однако размер денежного поощрения был изменен с 2,5 оклада на 0,9 оклада. Ставка оклада у заместителя федерального министра была увеличена с 5 650 до 31 845 рублей, коэффициент же снижен с 10,5 до 3,5 оклада. Таким же образом были изменены оклады и структура денежного довольствия и для других гражданских чиновников в различных структурах.

В указе также повышаются размеры окладов за классный чин, в том числе для секретаря государственной гражданской службы 3-го класса — до 6 145 рублей, а за высший классный чин — действительного государственного советника РФ 1-го класса — до 30 167 рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 1,35 миллиарда рублей на премии сотрудникам МВД. Согласно тексту распоряжения, МВД должно выплатить довольствие сотрудникам «в целях материального стимулирования сотрудников органов внутренних дел». Более миллиарда рублей на премии выделяются в 2021 году. Каждый сотрудник ведомства должен быть премирован минимум на две тысячи рублей, говорится в документе.